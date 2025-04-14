СМИ: Петербург завалило мусором из-за забастовки дворников
В центре Санкт-Петербурга парализовался вывоз мусора из-за забастовки дворников, проблему подтвердила пресс-служба «Невского экологического оператора».
Не менее 20 домов столкнулись с проблемой засорения дворов, утверждают жители Северной столицы. Работники ЖКХ прекратили вывозить мусорные контейнеры к спецтехнике, чтобы потом она забирала содержимое на свалки, отметили очевидцы.
Этот отказ стал критическим, поскольку спецтехника не может заехать в ряд старинных дворов из-за недостаточного пространства. Тем не менее, городская администрация заявила, что все проблемы уже решены, а сбои в сборке мусора устранены, сообщила «Фонтанка.ру».
Ранее сообщалось, что плату за вывоз мусора для россиян хотят начать считать в зависимости от площади квартиры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в РФ
- Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
- Власти пожурили москвичей, которые кормят уток
- Сийярто: ЕС захотел экономически присоединить Украину в 2025 году
- Мужчина избил пассажира в московском метро
- Глава МЧС РФ заявил, что весеннее половодье проходит без осложнений
- ФСБ задержала отца и сына за диверсии на железной дороге
- Blue Origin успешно выполнила первый туристический полет с женским экипажем
- СМИ: Петербург завалило мусором из-за забастовки дворников
- Россиян предупредили о рисках утечки данных через «умные» зубные щетки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru