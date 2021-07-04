Жителей Центральной России предупредили о новой неделе жары

Жителей Цетра России ожидает семидневная жара, предупреждает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33», - уточнил он в комментарии РИА Новости.

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По словам Тишковца, на следующей неделе в Центральной России будут идеальная видимость, ясное небо и ослабление ветра до штилевого. Поэтому, считает метеоролог, температурный фон к концу недели будет выше положенного на пять-семь градусов.

В середине месяца погода изменится.

«"Время жизни" знойного антициклона составит не более семи суток, а значит, повторения длительной засухи 2010 года не будет», — заявил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также рассказал о предстоящей знойной неделе.

«Постепенное повышение температуры произойдет в понедельник до +27 градусов. Во вторник до +30, а со среды-четверга температура будет выше +30. Осадков не ожидается, антициклон препятствует облакообразованию. Первая декада будет жаркой», - объяснил синоптик.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияПогодаЖара
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