«Совершенно симпатично!» Гидрометцентр порадовал москвичей приятным прогнозом

Вильфанд добавил, что на следующей неделе в Центральном регионе будет распространяться область высокого давления, которая идет с юга Западной Европы, через Украину, Белоруссию и центр Европейской России.

«Постепенное повышение температуры произойдет в понедельник до +27 градусов. Во вторник до +30, а со среды-четверга температура будет выше +30. Осадков не ожидается, антициклон препятствует облакообразованию. Первая декада будет жаркой», - объяснил синоптик.

Ранее сообщалось, что Центральную Россию, в том числе и Москву, в июле ожидает засуха, которая бывает раз в 10 лет, когда выпадает менее 30% месячной нормы осадков. Северо-запад Центральной России может совсем остаться без дождя на долгое время, предупредили метеорологи.

