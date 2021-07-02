«Совершенно симпатично!» Гидрометцентр порадовал москвичей приятным прогнозом

Руководитель ведомства Роман Вильфанд назвал «Радиоточке НСН» температурные параметры предстоящих выходных в столичном регионе.

Погода в Москве в ближайшие выходные будет «совершенно симпатичная». Так ее оценил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Погода совершенно симпатичная будет в ближайшие выходные. Настоящая летняя погода, разумеется, в московском исполнении, у нас не тропики. Будет и облачно, и солнце. Это связано с тем, что не будет изнуряющей жары, а температура - вполне комфортная, хоть и высокая. В субботу дневная температура составит +24…+26 градусов, в воскресенье +26… +28. Обращу внимание, что ночи очень теплые. +15…+16 градусов – это минимальные значения. Если в субботу местами кратковременный дождь, то в воскресенье - переменная облачность и осадки лишь фрагментарные, преимущественно и вовсе без них. Комфортная летняя погода», - подытожил он.
«Выше нормы». Вильфанд рассказал об июльской погоде в России

Вильфанд добавил, что на следующей неделе в Центральном регионе будет распространяться область высокого давления, которая идет с юга Западной Европы, через Украину, Белоруссию и центр Европейской России.

«Постепенное повышение температуры произойдет в понедельник до +27 градусов. Во вторник до +30, а со среды-четверга температура будет выше +30. Осадков не ожидается, антициклон препятствует облакообразованию. Первая декада будет жаркой», - объяснил синоптик.

Ранее сообщалось, что Центральную Россию, в том числе и Москву, в июле ожидает засуха, которая бывает раз в 10 лет, когда выпадает менее 30% месячной нормы осадков. Северо-запад Центральной России может совсем остаться без дождя на долгое время, предупредили метеорологи.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Роман ВильфандПогода В Москве
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