«Лапы и язык». Кинолог объяснил, как уберечь собак от теплового удара
Президент Союза кинологических организаций России, ветеринар Владимир Уражевский предупредил, что собаки могут погибнуть от сильной жары и разъяснил, как этого не допустить.
«Собаки очень подвержены тепловому удару, и часто бывают летальные исходы. Чтобы этого не случилось, никогда, даже на короткий срок нельзя оставлять собаку на жаре в закрытой машине. Потому что бывает так, что люди выходят купить хлеба, а когда возвращаются, питомец бьётся в агонии и погибает», - сказал Уражевский «Радио 1».
По его словам, также важно следить за тем, чтобы собака гуляла в тени, а в ее миске всегда была холодная вода.
Как отметило ветеринар, собаки, которые едят сухой корм, могут погибнуть от отсутствия питьевой воды.
Чтобы тепловой удар не настиг собаку в квартире, Уражевский рекомендует хозяевам установить кондиционеры или устраивать сквозняк, а также завесить окна от солнца.
Глава Союза кинологических организаций России также разъяснил, что делать, если собаке все-таки стало плохо.
«Надо отнести собаку в тень, можно легонько побрызгать водой. А ещё собаке обязательно надо открыть рот, вытащить язык и намочить его. И протереть прохладной влажной тряпкой подушечки лап. Это очень важно, так как терморегуляция у собак идёт именно при помощи языка и подушечек лап», – сказал Уражевский.
При этом он подчеркнул, что перегревшуюся собаку нельзя обливать холодной водой, от этого может случиться остановка сердца.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что в ближайшие выходные погода в Москве будет «совершенно симпатичная». Так ее оценил
«Настоящая летняя погода, разумеется, в московском исполнении, у нас не тропики. Будет и облачно, и солнце. Это связано с тем, что не будет изнуряющей жары, а температура - вполне комфортная, хоть и высокая. В субботу дневная температура составит +24…+26 градусов, в воскресенье +26… +28. Обращу внимание, что ночи очень теплые. +15…+16 градусов – это минимальные значения», - сообщил Вильфанд.
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