«Лапы и язык». Кинолог объяснил, как уберечь собак от теплового удара

По его словам, также важно следить за тем, чтобы собака гуляла в тени, а в ее миске всегда была холодная вода.

Как отметило ветеринар, собаки, которые едят сухой корм, могут погибнуть от отсутствия питьевой воды.

Чтобы тепловой удар не настиг собаку в квартире, Уражевский рекомендует хозяевам установить кондиционеры или устраивать сквозняк, а также завесить окна от солнца.

Глава Союза кинологических организаций России также разъяснил, что делать, если собаке все-таки стало плохо.

«Надо отнести собаку в тень, можно легонько побрызгать водой. А ещё собаке обязательно надо открыть рот, вытащить язык и намочить его. И протереть прохладной влажной тряпкой подушечки лап. Это очень важно, так как терморегуляция у собак идёт именно при помощи языка и подушечек лап», – сказал Уражевский.

При этом он подчеркнул, что перегревшуюся собаку нельзя обливать холодной водой, от этого может случиться остановка сердца.