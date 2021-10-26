Жителей Севастополя выпустят из города только со справкой о вакцинации

Выступая на заседании оперативного штаба он напомнил, что с 30 октября на въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов, кроме которых также можно будет предъявить либо справку о перенесенном коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест или медотвод от прививки.

Развожаев добавил, что в период нерабочих дней такие меры будут действовать также для въезжающих в город туристов.

Ранее глава республики Хакасия Валентин Коновалов объявил о вводе в регионе комендантского часа. В период с 28 октября по 7 ноября гражданам будет запрещено выходить из дома в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов).

