Жителей Севастополя выпустят из города только со справкой о вакцинации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что местные жители смогут выехать из города только при предъявлении справки (сертификата) о пройденной вакцинации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выступая на заседании оперативного штаба он напомнил, что с 30 октября на въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов, кроме которых также можно будет предъявить либо справку о перенесенном коронавирусе, либо отрицательный ПЦР-тест или медотвод от прививки.
Развожаев добавил, что в период нерабочих дней такие меры будут действовать также для въезжающих в город туристов.
Ранее глава республики Хакасия Валентин Коновалов объявил о вводе в регионе комендантского часа. В период с 28 октября по 7 ноября гражданам будет запрещено выходить из дома в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов).
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