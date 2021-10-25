На въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов

Так, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября стражи порядка будут проверять у туристов QR-коды, ПЦР-тесты и прочие официальные документы о болезни.

Ранее власти Севастополя объявили о введении режима QR-кодов. С 15 октября посетить места общественного питания, салоны красоты, бани, фитнес-центры, кинотеатры можно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста.