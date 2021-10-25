На въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть на въезде в город блок-посты для проверки документов о вакцинации. Об этом сообщается в аккаунте правительства Севастополя в социальной сети «ВКонтакте».
Так, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября стражи порядка будут проверять у туристов QR-коды, ПЦР-тесты и прочие официальные документы о болезни.
Ранее власти Севастополя объявили о введении режима QR-кодов. С 15 октября посетить места общественного питания, салоны красоты, бани, фитнес-центры, кинотеатры можно при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- «Глупость». Титов раскритиковал идею увеличить стоимость проезда по платным дорогам
- На въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов
- СМИ: власти Москвы не исключили продление нерабочих дней после 7 ноября
- Песков рассказал о механизмах правительства по мониторингу цен
- В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с Молдавией по газу
- Путин встретится с руководителем Федеральной таможенной службы
- Сын Светличной заявил, что не подавал заявление об исчезновении актрисы
- Песков: Существующих мер поддержки бизнеса и населения в связи с COVID-19 достаточно
- Путин поздравил президента Узбекистана с «убедительной победой» на выборах
- Семерых россиян арестовали в Анталье по подозрению в поджоге леса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru