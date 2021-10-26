Первый российский регион ввел комендантский час на фоне нерабочих дней

Глава республики Хакасия Валентин Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил о вводе в регионе комендантского часа и локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

В частности, в период с 28 октября по 7 ноября гражданам будет запрещено выходить из дома в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), кроме работников предприятий непрерывного цикла, и некоторых категорий граждан. Жителям старше 60 лет следует находиться на самоизоляции и не покидать места проживания.

Кроме того, в городах Абакан, Саяногорск и Черногорск во время нерабочих дней приостановят работу общественного транспорта, таксистам разрешено работать при наличии справки о вакцинации, либо о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.

Также в Хакасии общепит будет работать только на вынос, открытими останутся аптеки и продовольственные магазины, образовательные учреждения уйдут на каникулы до 7 ноября включительно.

«Это решение тяжёлое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идёт о здоровье и жизни людей», - заключил Коновалов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.

