Первый российский регион ввел комендантский час на фоне нерабочих дней
Глава республики Хакасия Валентин Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» объявил о вводе в регионе комендантского часа и локдауна из-за ситуации с коронавирусом.
В частности, в период с 28 октября по 7 ноября гражданам будет запрещено выходить из дома в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов), кроме работников предприятий непрерывного цикла, и некоторых категорий граждан. Жителям старше 60 лет следует находиться на самоизоляции и не покидать места проживания.
Кроме того, в городах Абакан, Саяногорск и Черногорск во время нерабочих дней приостановят работу общественного транспорта, таксистам разрешено работать при наличии справки о вакцинации, либо о перенесенном менее полугода назад коронавирусе.
Также в Хакасии общепит будет работать только на вынос, открытими останутся аптеки и продовольственные магазины, образовательные учреждения уйдут на каникулы до 7 ноября включительно.
«Это решение тяжёлое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идёт о здоровье и жизни людей», - заключил Коновалов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении на федеральном уровне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в качестве меры борьбы с распространением коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru