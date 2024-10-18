Жителей Курганской области призвали сдавать оружие на нужды СВО

К жителям Курганской области обратились с призывом сдавать законно приобретенное вооружение для передачи в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

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Отмечается, что для сдачи оружия следует подать заявление в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета. Сдаваемые ружья должны быть исправными. В ведомстве отметили, что прием оружия производится на основании акта приема-передачи и договора пожертвования.

Ранее свыше 116 тонн гуманитарного груза, собранного в штабах «Москва помогает», направили в Курскую область, в сборе приняли участие более 5400 человек.

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Фото: rosguard.gov.ru
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеКурганская ОбластьРосгвардия

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