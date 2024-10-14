Какие продукты питания отправляют московские предприниматели в зону СВО

Московские предприниматели отправляют продукты питания, сухие пайки в зону специальной военной операции (СВО), сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В приоритете стоят продукты с долгим сроком хранения: мясные, рыбные и овощные консервы. Так, работники рынка в Преображенском районе направили в зону СВО 80 банок консервов, а из ВАО и СВАО передали 285 килограммов тушенки.

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Из ТиНАО на фронт передали 450 килограммов сухих пайков, а из САО – более тысячи упаковок лапши быстрого приготовления.

Кондитерские и пекарни также снабжают бойцов СВО сладостями. Так, в ЦАО передали в зону СВО 100 коробок кондитерских изделий, а в ЮАО — 130 килограммов сладостей.

Также актуальны на фронте чай и кофе, поэтому в ЮАО собрали бойцам 200 упаковок чая, а предприниматели передали 80 кг кофе. Помимо прочего, на фронт отправились тысячи салфеток, ложек и бумажных тарелок.

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ФОТО: РИА Новости
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