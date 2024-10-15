Более 116 тонн гуманитарного груза отправили в приграничные территории из Москвы

Свыше 116 тонн гуманитарного груза, собранного в штабах «Москва помогает», направили в Курскую область, в сборе приняли участие более 5,4 тысячи человек.

В Москве ежедневно работают 14 штабов. Москвичи, организации города и волонтеры собрали уже более 481,8 тысячи единиц товаров первой необходимости и других предметов. Больше всего было собрано товаров для детей.

«Больше всего собрали канцелярских принадлежностей для школы, а также в списке присыпки, подгузники, игрушки, сухие смеси, соки, питьевая вода, пюре, каши, печенье и другие товары», — отметил руководитель ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Волонтеры принимают продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, сезонную одежду для жителей Курской области. Узнать о необходимых товарах и работе пунктов можно по телефону горячей линии «Время помогать».

Жители города могут стать волонтерами в одном из штабов «Москва помогает», присоединившись к ресурсному центру «Мосволонтер». Организация принимает граждан старше 14 лет. В задачи добровольцев входят сбор и сортировка гуманитарной помощи, внесение информации в базу данных, упаковка коробок с грузами и подготовка к отправке.

Волонтеры помогают населению не только в Москве, но и в Курской области. Так, в регион отправились добровольцы из Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Как отметила 26-летняя москвичка Евгения Лийн, с марта 2022 года она регулярно выезжает в качестве волонтера в Ростов-на-Дону, Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, Белгород, и сразу откликнулась на призыв о помощи в Курской области. Как отметила девушка, «не было ничего более важного, кроме как скорее передать нуждающимся людям помощь». В свою очередь, 19-летний доброволец-спасатель Илья Аникеенко, который занимается волонтерством уже 3,5 года, отправился в регион, чтобы помочь с разгрузкой, погрузкой, доставкой гумпомощи в пункты временного размещения или адресно.

Подробная информация о социально полезной акции «Москва помогает» представлена на ее сайте.

