Жить до 200 лет: Российские ученые создадут первый этический кодекс бессмертия

Группа российских ученых в области геронтологии выступила с инициативой разработки первого в мире этического кодекса, регулирующего исследования и применение геропротекторов – препаратов, направленных на радикальное продление жизни.

Ученые хотят не предложить готовый документ, а запустить процесс, пригласить разработчиков, юристов, политиков и общественных деятелей, сообщил один из авторов инициативы, ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалёв, передает СМИ2.

Гериатр: Каждый второй новорожденный россиянин может дожить до 100 лет

По его словам, уже в недалеком будущем человечество может приблизиться к моменту, когда длительность жизни составит не 60-80 лет, а 150-200. Но подходить к этой точки развития необходимо осмысленно.

Так, например, главной задачей является увеличение продолжительности именно здорового периода жизни, а не просто продление существования. Также необходимо проработать вопросы внедрения новых технологий в общественное здравоохранение.

Инициатива российских ученых является ответом на глобальный научный тренд. В России реализуется Программа фундаментальных научных исследований до 2030 года, которая создает базу для прорывных открытий в биомедицине.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы бессмертия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости /
ТЕГИ:ЗдравоохранениеЗдоровьеУченые

