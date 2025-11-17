Жить до 200 лет: Российские ученые создадут первый этический кодекс бессмертия

По его словам, уже в недалеком будущем человечество может приблизиться к моменту, когда длительность жизни составит не 60-80 лет, а 150-200. Но подходить к этой точки развития необходимо осмысленно.

Так, например, главной задачей является увеличение продолжительности именно здорового периода жизни, а не просто продление существования. Также необходимо проработать вопросы внедрения новых технологий в общественное здравоохранение.

Инициатива российских ученых является ответом на глобальный научный тренд. В России реализуется Программа фундаментальных научных исследований до 2030 года, которая создает базу для прорывных открытий в биомедицине.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопросы бессмертия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

