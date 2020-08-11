Жириновский заявил, что готов первым привиться от коронавируса
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов одним из первых сделать прививку от коронавируса, сообщили в пресс-службе партии.
Он уже неоднократно говорил, что он и члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от COVID-19.
Ранее сообщалось, что Минздрaв России зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики новой коронaвирусной инфекции (COVID-19), рaзрaботaнную Нaционaльным исследовaтельским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гaмaлеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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