Жириновский заявил, что готов первым привиться от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов одним из первых сделать прививку от коронавируса, сообщили в пресс-службе партии.

Он уже неоднократно говорил, что он и члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от COVID-19.

Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Ранее сообщалось, что Минздрaв России зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики новой коронaвирусной инфекции (COVID-19), рaзрaботaнную Нaционaльным исследовaтельским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гaмaлеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.


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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Жириновский
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