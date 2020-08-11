Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Российскую вакцину от коронавируса, о регистрации которой сегодня сообщил Минздрав России, испытала на себе одна из дочерей президента России Владимира Путина.

Об этом, как передает РИА «Новости», заявил сам Путин на совещании с правительством, на котором объявил о государственной регистрации первой вакцины от COVID-19.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все», - сказал президент России.

Как сообщает RT, ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил Путину о госрегистрации первой вакцины против инфекции COVID-19.

