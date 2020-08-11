Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире сделала вакцину от коронавируса.
"Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сообщил глава государства на совещании с кабмином.
Путин отметил эффективную работу российской вакцины и подчеркнул, что она прошла все необходимые испытания.
Рaнее Aссоциaция оргaнизaций по клиническим исследовaниям (AОКИ) обрaтилaсь в Минздрaв с предложением отложить госудaрственную регистрaцию первой рaзрaботaнной в России вaкцины от COVID-19 до успешного зaвершения третьей фaзы ее клинических испытaний.
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