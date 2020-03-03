Жириновский назвал дату вступления в силу обновленной Конституции

Политик напомнил, что голосование по Конституции состоится в среду, 22 апреля 2020 года – этот день объявлен выходным.

Жириновский предположил, что через 2-3 дня после голосования Путин подпишет указ об утверждении поправок, а с понедельника, 27 апреля, обновленная Конституция вступил в силу, сообщает RT.

Накануне стало известно, что Путин внес пакет поправок в Конституцию ко второму чтению соответствующего законопроекта, который Госдума, как ожидается, рассмотрит 10 марта.

Глава государства, в частности, предложил закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего, а русского языка – как государственного.

Кроме того, президент считает необходимым зафиксировать в Основном законе, что «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», а также закрепить, что РФ является правопреемником СССР.

