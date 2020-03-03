Жириновский назвал дату вступления в силу обновленной Конституции
Обновленная Конституция России может вступить в силу 27 апреля – после утверждения поправок президентом РФ Владимиром Путиным. Такой прогноз дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает РИА Новости.
Политик напомнил, что голосование по Конституции состоится в среду, 22 апреля 2020 года – этот день объявлен выходным.
Жириновский предположил, что через 2-3 дня после голосования Путин подпишет указ об утверждении поправок, а с понедельника, 27 апреля, обновленная Конституция вступил в силу, сообщает RT.
Накануне стало известно, что Путин внес пакет поправок в Конституцию ко второму чтению соответствующего законопроекта, который Госдума, как ожидается, рассмотрит 10 марта.
Глава государства, в частности, предложил закрепить в Конституции статус русского народа как государствообразующего, а русского языка – как государственного.
Кроме того, президент считает необходимым зафиксировать в Основном законе, что «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», а также закрепить, что РФ является правопреемником СССР.
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