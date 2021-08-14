Жилье в пострадавших от стихии регионах отстроят к 1 августа 2022 года

Жилье и соцобъекты, которые оказались разрушены в регионах России в результате погодных аномалий, восстановят к 1 августа 2022 года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Аксенов обратился к Путину с просьбой упростить порядок выплат пострадавшим от подтоплений в Крыму

«К 1 августа 2022 года должна быть восстановлена вся инфраструктура и все социальные объекты по постоянной схеме», - доложил он на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ликвидации последствий подтоплений и пожаров в стране.

А уже к 1 сентября текущего года планируется осуществить все выплаты пострадавшим от природных катаклизмов гражданам. В связи с этим Трутнев предложил перейти на авансовый порядок выплат и обратился с этой просьбой к Владимиру Путину.

«В 2013 году вы поручили заниматься последствиями наводнения, но там был порядок, что регионы направляют заявку в Минфин и оперативно получают эти средства, потом идет полный расчет от Минфина. Сейчас установлено, что субъекты сначала выплачивают, а потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область, Забайкальский край, это невозможно, это сильно сдерживает выплаты гражданам», - цитирует Трутнева «Интерфакс».

Ранее в ходе совещания Путин назвал беспрецедентными масштаб природных бедствий в ряде регионов страны.

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Фото: dfo.gov.ru
ТЕГИ:СтроительствоРегионыПострадавшиеЖилье
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