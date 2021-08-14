Аксенов обратился к Путину с просьбой упростить порядок выплат пострадавшим от подтоплений в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил российского лидера Владимира Путина упростить процедуру оформления выплат жителям полуострова, пострадавшим от подтоплений после ливней. Речь об этом шла на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России.
«Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тыс. рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», - сказал Аксенов.
В Крыму финансовую помощь получили 2 622 человека.
Жители Крымска, чтобы выжить, собирают вещи и просят приютить свои семьи у людей, дома которых находятся в верхней части города, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» житель Крымска на правах анонимности.
«Паника среди горожан нарастает, уже сейчас в магазинах нет хлеба, так как поставки приостановлены из-за ожидания сильного наводнения. Жители спасают свои автомобили, перегоняя их в те части населённого пункта, в которых, возможно, не будет подтопления. Администрация города бьет тревогу, глава Крымского района Сергей Лесь предупредил жителей города о потопе, масштабы которого могут быть гораздо сильнее, чем в 2012 году», - отметил он.
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