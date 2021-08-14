Путин считает беспрецедентным масштаб природных бедствий в отдельных регионах России
Масштаб природных бедствий в ряде регионов России носит беспрецедентный характер, заявил президент страны Владимир Путин на совещании, которое он проводит в связи с необходимостью ликвидировать последствия подтоплений и природных пожаров в субъектах РФ. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 14 августа.
«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», - сказал Путин.
Глава государства потребовал в случае необходимости безотлагательно эвакуировать в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий.
Обсуждая ситуацию в масштабными лесными пожарами в Якутии, президент подчеркнул - угроза жилым и социально значимым объектам здесь в настоящее время отсутствует.
Напомним, площадь природных пожаров в Якутии составляет свыше 7 миллионов гектаров. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Он напомнил, что вся площадь лесов в республике составляет 260 миллионов гектаров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 144 / сут.
Умерли
170 тыс.+819 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+19 550 / сут.
- Климкин: Меркель поставит Зеленского перед выбором из-за «Северного потока-2»
- Путин поручил оценить ущерб от природных пожаров в регионах
- Ситуация с акцией националистов у офиса Зеленского стабилизировалась
- «Рекомендую к просмотру»: журналист Медведев высоко оценил фильм «Солнцепек»
- Путин считает беспрецедентным масштаб природных бедствий в отдельных регионах России
- Главврача из больницы Владикавказа заключили под домашний арест
- СМИ: Стало известно место строительства первого сибирского города по идее Шойгу
- Ученые и политики РФ расходятся в ожиданиях об антироссийских санкциях
- Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие
- В Белоруссии заблокировали популярные соцсети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru