Путин считает беспрецедентным масштаб природных бедствий в отдельных регионах России

«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Якутии, а также о подтоплении населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Мы видим, понимаем, масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков. В Сибири, на Дальнем Востоке так сложились природные, климатические, атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», - сказал Путин.

Глава государства потребовал в случае необходимости безотлагательно эвакуировать в безопасные места детей, женщин, других жителей из зон стихийных бедствий.

Обсуждая ситуацию в масштабными лесными пожарами в Якутии, президент подчеркнул - угроза жилым и социально значимым объектам здесь в настоящее время отсутствует.

Напомним, площадь природных пожаров в Якутии составляет свыше 7 миллионов гектаров. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Он напомнил, что вся площадь лесов в республике составляет 260 миллионов гектаров.

