«Жестокий хищник»: Россиян предостерегли от кормления диких медведей
Внешние проявления дружелюбности и отсутствие агрессии у медведя являются уловками, чтобы получить пищу, отметил в эфире НСН Валентин Бороденко.
Нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве, заявил руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с НСН.
В России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка). Это все случаи буквально последних двух недель.
«Это могут быть в том числе и садоводческие участки, и населенные пункты, где происходят встречи медведей со свободно пасущимися домашними животными, привлекающими их в качестве потенциальных жертв. А также места складирования коммунальных отходов и те, где есть наличие свободного доступа на территорию. Необходимо понимать, что медведь – это жестокий и сильный хищник, не оставляющий никаких шансов на спасение своей жертве. Внешние проявления дружелюбности, отсутствие агрессии – это все уловки хищных животных, ставящих перед собой цель получить пищу», - сказал Бороденко.
При этом, по его словам, нельзя говорить о том, что медведи будут чаще выходить к людям из лесов.
«Нужно понимать и взять себе за правило: покормил медведя – значит ты его убил. То есть, рано или поздно, нам, как специальному уполномоченному органу, придется принимать решение о регулировании его численности. При этом я бы не стал утверждать, что контакты людей с медведями станут более частыми. Сейчас мы находимся на определенном пике концентрации медведя на ограниченных пространствах более менее благоприятных для них. Через определенное время она пойдет на спад. Между хищными животными также происходит конкуренция, выживает сильнейший», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) рассказали НСН, что рост случаев подхода медведей к населенным пунктам в Якутии связан с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, а также ежегодными лесными пожарами, передает «Радиоточка НСН».
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