«Жестокий хищник»: Россиян предостерегли от кормления диких медведей

Нельзя подкармливать диких медведей – это хищники, которые не оставляют шанса на спасение своей жертве, заявил руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с НСН.

В России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка). Это все случаи буквально последних двух недель.