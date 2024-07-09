«Неурожай и пожары»: Названы причины выхода медведей к людям в Иркутске и Якутии
В населенных пунктах, где наиболее высока вероятность появления бурого медведя, организованы бригады по регулированию его численности, отметили в Минэкологии РС.
Рост случаев подхода медведей к населенным пунктам в Якутии связан с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, а также ежегодными лесными пожарами, рассказали НСН в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).
В России все чаще медведи (в основном молодые особи, медвежата) выходят к людям – в города (например, в Амурской области, на Сахалине), на автотрассы (Иркутская область, Сахалин), даже в аэропорты (Камчатка). Это все случаи буквально последних двух недель.
«В последние годы на территории Республики Саха (Якутия) отмечается рост случаев подхода медведей к населенным пунктам. Это связано с увеличением популяции бурого медведя, миграциями медведей в связи с неурожаем ягод, ежегодными лесными пожарами в республике и в соседних с нами регионах, факторами беспокойства в местах их обитания», - сказали в Минэкологии РС.
Там отметили, что в населенных пунктах, где наиболее высока вероятность появления бурого медведя, организованы бригады по регулированию его численности.
«В населенных пунктах, где наиболее высока вероятность появления бурого медведя по анализу прошлых лет, организованы совместные бригады по регулированию численности бурого медведя из числа опытных охотников с государственными инспекторами. Проведены инструктажи членам бригады о соблюдении техники безопасности при проведении мероприятий по регулированию численности медведя», - указали в министерстве.
Кроме того, гражданам дали рекомендации о действиях при появлении медведя рядом с населенным пунктом.
«Гражданам, при появлении бурого медведя в опасной близости с населенным пунктом или при создании угрозы жизни и здоровью человека, необходимо обратиться по номеру 112 или в территориальное подразделение Министерства – инспекции и комитеты государственного экологического надзора, для вынесения решения о регулировании численности. Также нужно ознакомиться с краткой инструкцией о том, как вести себя при встрече с медведем», - добавили в Минэкологии РС.
В свою очередь руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор области Валентин Бороденко в разговоре с НСН также отметил, что медведи стали выходить к людям чаще из-за роста антропогенной нагрузки на среду обитания животных.
«Необходимо отметить рост антропогенной нагрузки на среду обитания животных, в том числе медведей, на северных территориях. Сами объекты – промышленные предприятия, места заготовок древесины, объекты инфраструктуры – негативно влияют на условия жизни диких животных в части лишения их мест традиционного обитания и добычи пищи. Эти факторы заставляют животных искать новые места обитания и способы для получения пищи», - сказал он.
Ранее медведь вышел на трассу и чуть не отобрал обувь у одного из остановившихся мужчин в Слюдянском районе Иркутской области. Очевидцы сняли произошедшее на видео. В региональном Охотнадзоре предупредили людей об опасности такого поведения с медведями. Там призвали людей не забывать о том, что медведь – это хищник, передает «Радиоточка НСН».
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