Медведь напал на местного жителя в Кузбассе
Медведь напал на местного жителя в Кузбассе, мужчину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Междуреченской больницы.
По словам пострадавшего, все произошло в верховьях реки Усы, на пасеке. Мужчина отметил, что скорая помощь сработала быстро.
Судя по кадрам из больницы, медведь травмировал мужчине голову и обе руки. Врачи сделали пострадавшему перевязки и наложили швы. Отмечается, что мужчина продолжает получать медицинскую помощь.
Ранее, 29 июня, в Баргузинском районе Бурятии мужчина заметил на обочине дороги медведя и успел предупредить о хищнике специалистов республиканского агентства лесного хозяйства, передает «Радиоточка НСН».
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