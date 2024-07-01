Медведь напал на местного жителя в Кузбассе

Медведь напал на местного жителя в Кузбассе, мужчину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Междуреченской больницы.

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По словам пострадавшего, все произошло в верховьях реки Усы, на пасеке. Мужчина отметил, что скорая помощь сработала быстро.

Судя по кадрам из больницы, медведь травмировал мужчине голову и обе руки. Врачи сделали пострадавшему перевязки и наложили швы. Отмечается, что мужчина продолжает получать медицинскую помощь.

Ранее, 29 июня, в Баргузинском районе Бурятии мужчина заметил на обочине дороги медведя и успел предупредить о хищнике специалистов республиканского агентства лесного хозяйства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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