«Жесткий порядок!»: Новых замминистра обороны РФ призвали заняться финансами
Предыдущий состав аппарата Минобороны РФ занимался тем, чем он не должен заниматься, заявил НСН экс-главком сухопутных войск Владимир Болдырев.
Новому составу заместителей министра обороны России придется в первую очередь искоренить коррупцию и направить все финансирование на армию и вооружение. Об этом НСН рассказал экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев.
Президент России Владимир Путин 17 июня уволил четверых заместителей министра обороны РФ - Николая Панкова, Татьяну Шевцову, Павла Попова и Руслана Цаликова, которые работали при экс-министре обороны Сергее Шойгу. Вместо них заместителями нового министра обороны Андрея Белоусова назначены Анна Цивилёва, Олег Савельев и Павел Фрадков, а первым заместителем стал Леонид Горнин. Ранее Цивилева занимала должность главы фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента, а Горнин, в свою очередь, с 2018 года занимал пост первого замминистра финансов. Болдырев уверен, что такие перестановки в Минобороны – это правильное решение.
«Я считаю, что это правильно. Это соответствует сложившейся ситуации. Там, где воровали, надо навести жесткий революционный порядок. Если министр правильно избрал эту позицию заниматься своим делом, финансами, политикой, вооружением и строительством армии, то все пойдет как надо. Главное, чтобы новые замы министра обороны не лезли не в свои дела, дела Генштаба и боевых генералов. Те сами знают, что делать», - отметил он.
Основной целью для новых замов министра обороны Болдырев назвал искоренение коррупции и правильное распоряжение финансами ведомства.
«Главное - это навести порядок во всем: в учете, в финансах, искоренить коррупцию, воровство. Вторая задача – это правильно финансировать армию, вооружение. Направлять все средства и усилия на то, чтобы укреплять и строить настоящую армию. От министра слишком много зависит. Главное, чтобы министр и его аппарат не занимались парадами и прочими делами. Есть требования, которые определяются функцией Генштаба – это заниматься стратегическим планированием, строительством ВС РФ, обеспечивать безопасность государства и заниматься мобилизационной готовностью. Потому что до этого министерство занималось тем, чем оно не должно заниматься», - пояснил Болдырев.
Как пояснили в Минобороны, Фрадков будет курировать управление имуществом и земельными ресурсами ведомства. Цивилева теперь займется социальным и жилищным обеспечением военнослужащих, а Горнин ответит за финансовое обеспечение Вооруженных сил РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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