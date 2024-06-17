«Жесткий порядок!»: Новых замминистра обороны РФ призвали заняться финансами

Президент России Владимир Путин 17 июня уволил четверых заместителей министра обороны РФ - Николая Панкова, Татьяну Шевцову, Павла Попова и Руслана Цаликова, которые работали при экс-министре обороны Сергее Шойгу. Вместо них заместителями нового министра обороны Андрея Белоусова назначены Анна Цивилёва, Олег Савельев и Павел Фрадков, а первым заместителем стал Леонид Горнин. Ранее Цивилева занимала должность главы фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента, а Горнин, в свою очередь, с 2018 года занимал пост первого замминистра финансов. Болдырев уверен, что такие перестановки в Минобороны – это правильное решение.

«Я считаю, что это правильно. Это соответствует сложившейся ситуации. Там, где воровали, надо навести жесткий революционный порядок. Если министр правильно избрал эту позицию заниматься своим делом, финансами, политикой, вооружением и строительством армии, то все пойдет как надо. Главное, чтобы новые замы министра обороны не лезли не в свои дела, дела Генштаба и боевых генералов. Те сами знают, что делать», - отметил он.

Основной целью для новых замов министра обороны Болдырев назвал искоренение коррупции и правильное распоряжение финансами ведомства.