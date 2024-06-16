Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями

Титов с 2012 года занимал должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Он покинул этот пост в 2022 году.

С 2020 по 2022 год должность спецпредставителя по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс.

Ранее Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений. Также было упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета, напоминает «Радиоточка НСН».

