Путин назначил Титова спецпредставителем по связям с международными организациями
Президент России Владимир Путин назначил бывшего бизнес-омбудсмена Бориса Титова специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Титов с 2012 года занимал должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Он покинул этот пост в 2022 году.
С 2020 по 2022 год должность спецпредставителя по связям с международными организациями занимал Анатолий Чубайс.
Ранее Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений. Также было упразднено управление по обеспечению деятельности Государственного совета, напоминает «Радиоточка НСН».
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