Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

В мае Путин заявлял, что Сергей Шойгу, назначенный на должность секретаря Совбеза, столкнется с широким кругом задач на новом посту.



Президент также подчеркнул, что Шойгу хорошо знаком как с потребностями Вооруженных сил России, так и с возможностями промышленности, передает «Радиоточка НСН».