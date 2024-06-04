Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу займется координацией работы в области оборонно-промышленного комплекса (ОПК). О новом назначении сообщил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе совещания с членами правительства, глава государства подчеркнул, что вопросы в области оборонно-промышленного комплекса многообразны и при их решении важно учитывать финансовую эффективность производства. Также Путин призвал гарантировать поступление соответствующей техники в Министерство обороны.

Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО

В мае Путин заявлял, что Сергей Шойгу, назначенный на должность секретаря Совбеза, столкнется с широким кругом задач на новом посту.

Президент также подчеркнул, что Шойгу хорошо знаком как с потребностями Вооруженных сил России, так и с возможностями промышленности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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