В России разводчиков животных хотят заставить платить налог

Если поправки будут приняты Госдумой, их обяжут проходить регистрацию и вакцинировать продаваемых домашних животных. Кроме того, они будут платить налоги с полученной прибыли.

Как заявил депутат «Единой России» Владимир Бурматов, многие заводчики производят больше питомцев, чем могут продать. В результате животные оказываются либо в приюте, либо на улице.

Инициативу поддержали в Минприроды.

Ранее Госдума отклонила семь законопроектов, предполагающих умерщвление животных, а разговоры о «гуманности усыпления» выглядят странными, сказал в эфире НСН Владимир Бурматов.

