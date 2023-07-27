В России разводчиков животных хотят заставить платить налог
В России могут изменить закон «Об ответственном обращении с животными», которые затронут разводчиков кошек и собак, сообщают «Известия».
Если поправки будут приняты Госдумой, их обяжут проходить регистрацию и вакцинировать продаваемых домашних животных. Кроме того, они будут платить налоги с полученной прибыли.
Как заявил депутат «Единой России» Владимир Бурматов, многие заводчики производят больше питомцев, чем могут продать. В результате животные оказываются либо в приюте, либо на улице.
Инициативу поддержали в Минприроды.
Ранее Госдума отклонила семь законопроектов, предполагающих умерщвление животных, а разговоры о «гуманности усыпления» выглядят странными, сказал в эфире НСН Владимир Бурматов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru