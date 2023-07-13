«Рынок не справляется!»: Кинологи бьют тревогу из-за сокращения импортных ветпрепаратов

Российский рынок не может обеспечить животных нужным колличеством ветпрепаратов, заявил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в интервью НСН. По его словам, если импорт препаратов сократится из-за ужесточения с 1 сентября правил их ввода в оборот, то будут большие проблемы.

Накануне Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей сообщила, что ужесточение с 1 сентября правил ввода в оборот ветпрепаратов грозит сокращением числа доступных импортных лекарств для домашних животных. «Коммерсант» привел данные, согласно которым по состоянию на 10 июля новым условиям соответствует только 19 позиций из 127 препаратов, поставлявшихся в РФ в 2022 году. Уражевский отметил, что сегодня в РФ уже наблюдается дефицит даже самых простых препаратов для борьбы с паразитами.

«Это очень большая проблема, потому что рынок сегодня не справляется, а наши аналоги не заполонили его. Сегодня дефицит, начиная от вакцин и заканчивая препаратами, почти во всех спектрах ветеринарии. Есть проблема, в частности, с препаратами для борьбы с паразитами. Это то, с чем сталкивается каждый владелец животного. Сначала нужно организовать производство, а потом вводить запреты», - сказал Уражевский.