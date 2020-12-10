«Жертвы прогресса». Клименко об утечке данных переболевших COVID москвичей
Экс-советник президента России по вопросам развития интернета в беседе с НСН заявил, что от человеческого фактора никуда не деться, а во всем виновата централизация.
Власти Москвы подтвердили факт утечки персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом. Причиной послужил не взлом, а человеческий фактор, заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Накануне Telegram-канал Readovka сообщил об утечке данных более 300 тысяч человек. В базе данных содержатся ФИО, адрес регистрации и проживания пациентов, а также вся информация о заборах анализов. Утверждалось, что данные «утекли» из Google-таблиц и закрытых чатов больниц.
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН прокомментировал инцидент.
«Человеческий фактор – такая вещь, которая с трудом поддается вычленению и локализации. Заменить мы людей не можем, а ошибки могут быть на любом этапе работы. Самое слабое звено любой системы безопасности - человек», - сказал он.
Серьёзных последствий от этой утечки Клименко не ждёт.
«Это узкий срез людей, и они уже переболели. Потенциально, если бы утекли данные о текущих больных, их могли бы их обзванивать и предлагать лекарства. В целом проблема сохранности данных и организации их хранения – вопрос к департаменту информационных технологий. Сложно давать советы, но мы стали жертвой централизации. Если бы каждая поликлиника хранила свои данные отдельно, проблем было бы меньше. Это следствие прогресса, когда мы за удобства платим некими иными потерями. Любая система характеризуется не ошибками, они у всех бывают, а тем, как они на нее реагируют. Если Москва сможет закрыть эту ситуацию, останется только вздохнуть», - добавил эксперт.
Ранее Клименко заявил НСН, что цифровые паспорта позволят избавиться от многих недостатков бумажных носителей, но связанные с утечкой данных риски всё равно будут.
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