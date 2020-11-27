Клименко назвал главные проблемы электронных паспортов

МВД, Минцифры и правительство Москвы до 1 декабря 2021 года начнет эксперимент по внедрению электронных паспортов. Столица станет пилотным регионом, после неё к программе присоединятся все субъекты страны.

В Министерстве внутренних дел уточнили, что электронный паспорт «будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным», он будет более прочным, а также будет снабжен функцией быстрой блокировки при его утере.

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил НСН, что сам он является сторонником цифровизации, эту идею он также приветствует.

«Основная проблема в том, что старшая группа населения будет неактивно этой новацией пользоваться. Тема эта щекотливая и рассматривались варианты, когда одновременно будут и цифровые, и бумажные носители. Но дело в самой этой перемычке, потому что проверки номеров паспортов должны идти, вне зависимости от формы. Я считаю, что это полезно и хорошо. Цифровые истории улучшают все наши сервисы. Что касается безопасности, то у бумажных паспортов основные риски: это кража, потеря, подмена, у цифровых - потеря данных при использовании в сети. Важно, чтобы фундаментально рисков было меньше. Уверен, что проблемы будут, но их будет немного», - уточнил эксперт.