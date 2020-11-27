Клименко назвал главные проблемы электронных паспортов
Глава Фонда развития цифровой экономики заявил НСН, что цифровые паспорта позволят избавиться от многих недостатков бумажных носителей, но связанные с утечкой данных риски всё равно будут.
МВД, Минцифры и правительство Москвы до 1 декабря 2021 года начнет эксперимент по внедрению электронных паспортов. Столица станет пилотным регионом, после неё к программе присоединятся все субъекты страны.
В Министерстве внутренних дел уточнили, что электронный паспорт «будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным», он будет более прочным, а также будет снабжен функцией быстрой блокировки при его утере.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил НСН, что сам он является сторонником цифровизации, эту идею он также приветствует.
«Основная проблема в том, что старшая группа населения будет неактивно этой новацией пользоваться. Тема эта щекотливая и рассматривались варианты, когда одновременно будут и цифровые, и бумажные носители. Но дело в самой этой перемычке, потому что проверки номеров паспортов должны идти, вне зависимости от формы. Я считаю, что это полезно и хорошо. Цифровые истории улучшают все наши сервисы. Что касается безопасности, то у бумажных паспортов основные риски: это кража, потеря, подмена, у цифровых - потеря данных при использовании в сети. Важно, чтобы фундаментально рисков было меньше. Уверен, что проблемы будут, но их будет немного», - уточнил эксперт.
Подобной точки зрения придерживается и заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко. В интервью НСН он заявил, что на первом этапе переход на цифровые паспорта должен быть добровольным.
«Цифровизация неизбежна, она будет входить во все сферы нашей жизни. С развитием технологий защиты цифровые форматы будут внедряться в такие важные документы, как паспорта. Такие инициативы можно приветствовать, имея ввиду всестороннюю защиту данных пользователей. Переход должен быть постепенным и добровольным», – считает он.
По мнению Ревенко, очень скоро россияне сами поймут, что это удобно, безопасно и практично. Такой паспорт, добавил парламентарий, нельзя потерять, крайне сложно подделать. А значит воровство, махинации станут крайне сложными.
Отмечается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам и обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью.
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