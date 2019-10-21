«Жертв перестройки» призвали не оглядываться на прошлое

Четверть российских граждан считает себя «жертвами перестройки». Об этом говорится в результатах опроса, проведённого ВЦИОМ, сообщает РИА Новости. При этом 70% респондентов отказались считать себя «жертвами», а 5% затруднились ответить на вопрос.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.

«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать. Все, что происходило в тот период времени, касалось всей страны. Вся страна должна быть признана, от мала до велика? Кто-то потерял пенсии, кто-то – сбережения, кто-то жилье, спасаясь от националистических разборок, которые были в союзных республиках. По многим категориям государственные решения были уже приняты. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперед, чего оглядываться на 91 год?» - риторически спросил сенатор.