«Жертв перестройки» призвали не оглядываться на прошлое
Эксперты в эфире НСН отказали россиянам, пострадавшим во время перестройки, в льготах.
Четверть российских граждан считает себя «жертвами перестройки». Об этом говорится в результатах опроса, проведённого ВЦИОМ, сообщает РИА Новости. При этом 70% респондентов отказались считать себя «жертвами», а 5% затруднились ответить на вопрос.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предлагал выделить «жертв перестройки» в отдельную льготную категорию.
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что думает об этой инициативе.
«Что за ерунда. Даже не хочу серьезно обсуждать. Все, что происходило в тот период времени, касалось всей страны. Вся страна должна быть признана, от мала до велика? Кто-то потерял пенсии, кто-то – сбережения, кто-то жилье, спасаясь от националистических разборок, которые были в союзных республиках. По многим категориям государственные решения были уже приняты. Крайне деструктивное предложение. Надо двигаться вперед, чего оглядываться на 91 год?» - риторически спросил сенатор.
Критически высказался об инициативе и бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. В эфире НСН он назвал предложение депутата попыткой отвлечения внимания от нынешнего кризиса в России, который может завершиться уже ее распадом.
«Нелепо вводить такую социальную категорию. А последние 20 лет он считает счастливым периодом для наших людей? Глупости это все. Каждый исторический период у народа бывают и трудности и достижения. Неразумные правители привели к падению государства. Я боюсь, как бы опять не случилось такой беды, сейчас, на наших глазах. Пока мы обсуждаем 80-ые годы, нам сейчас хвастаться нечем. Они бы подумали, в каких условиях живет большинство граждан Российской Федерации сегодня», - заметил он.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны. Во время выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» он назвал 90-е годы одним из самых трудных периодов в истории России.
Путин отметил, что в тот период страна переживала не только «острейший внутриполитический, экономический, социальный кризис», но и подверглась агрессии со стороны международного терроризма.
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