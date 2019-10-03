Хасбулатов: «Жертвы перестройки» не нужны, грядёт новая катастрофа

Депутат от ЛДПР Борис Чернышев предложил ввести новую льготную категорию «жертвы перестройки». По его мнению, во второй половине 1980-х граждане СССР пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу.

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в эфире НСН посчитал инициативу попыткой отвлечения внимания от нынешнего кризиса в России, который может завершиться уже ее распадом.