Хасбулатов: «Жертвы перестройки» не нужны, грядёт новая катастрофа
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации в эфире НСН посчитал инициативу попыткой отвлечения внимания от нынешнего кризиса в России.
Депутат от ЛДПР Борис Чернышев предложил ввести новую льготную категорию «жертвы перестройки». По его мнению, во второй половине 1980-х граждане СССР пережили крупнейшую геополитическую и гуманитарную катастрофу.
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов в эфире НСН посчитал инициативу попыткой отвлечения внимания от нынешнего кризиса в России, который может завершиться уже ее распадом.
«Нелепо вводить такую социальную категорию. А последние 20 лет он считает счастливым периодом для наших людей? Глупости это все. Каждый исторический период у народа бывают и трудности и достижения. Неразумные правители привели к падению государства. Я боюсь, как бы опять не случилось такой беды, сейчас, на наших глазах. Пока мы обсуждаем 80-е годы, нам сейчас хвастаться нечем. Они бы подумали, в каких условиях живет большинство граждан Российской Федерации сегодня», - заметил он.
Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН назвал предложение Чернышева ерундой.
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