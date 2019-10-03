Гусев не считает себя «жертвой перестройки»
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В США отреагировали на шутку Путина о вмешательстве России в американские выборы
Шутка Владимира Путина о вмешательстве России в предстоящие американские выборы вызвала в США неоднозначную реакцию. Так, помощник директора Агентства по кибербезопасности Джанет Манфра ответила, что Вашингтон сможет защититься от угрозы. Она заявила, что у Соединённых Штатов есть все инструменты, которые позволят правительству противостоять этому вмешательству.
Виктор Гусев: «Знаете, друзья, мне кажется, все прекрасно понимают, когда шутка, когда не шутка. И вообще, мне кажется, тема «глупых американцев» давно исчерпана Михаилом Задорновым. Хватит. Давайте относится друг к другу нормально. В том числе, и с юмором», - предложил Виктор Гусев, общаясь с НСН.
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки»
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан – «жертвы перестройки». По мнению авторов инициативы, «перестройка» стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза. В большей степени пострадали те граждане, которым в это время было от 25 до 45 лет.
Виктор Гусев: «Жертвы перестройки? Ну, возможно, если кто-то хочет, может такую категорию ввести. Я точно в эту категорию не попадаю. Для меня это было прекрасное время. Хотя, две маленькие дочки, маленькая квартира, необходимость работать на пяти работах. И, в то же время, становление меня, как пишущего журналиста. Потом становление телевизионной карьеры. Для меня это было прекрасное время, потому, что ушла цензура, я мог читать любые книги, которые хотел. Если накопил денег, мог поехать за границу без прохождения всяких парткомов и прочих инстанций. Я принял перестройку всей душой, друзья! Поэтому, вводите новую льготную категорию, но я остаюсь вне ее», - заявил он НСН.
Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на онлайн-образование
Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на онлайн-образование. В ходе исследования специалисты выяснили, что дороже всего нашим соотечественникам обходится онлайн-изучение иностранных языков. В среднем россияне тратят по 10 тыс. руб. за один курс. Второе место по среднему чеку заняли курсы по психологии и эзотерике - почти 5 тыс. рублей. На третьей строчке оказались тренинги по личностному росту - на такое обучение люди расходуют в среднем по 3,5 тыс. рублей.
Виктор Гусев: «Я думаю, что языки стоят того, чтобы тратить на них любые деньги. Без языка – никуда. И все те вещи, которые мне удалось сделать, платформой и основой для всего как раз было хорошее знание языков. В том числе, и в спортивной журналистике, потому, что когда я начинал, в принципе, среди журналистов это было редкостью. Ну, а сейчас любой молодой парень, который начинает карьеру журналиста, конечно, должен знать несколько языков. Так что, все нормально. 10 тысяч рублей за один курс – это много, но что делать!», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за вручение народного «Оскара» в виде Джона Сноу
Американский писатель Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за вручение народного «Оскара» в виде Джона Сноу. Мартин поблагодарил активистов и извинился, что не смог лично принять награду. Он также напомнил, что работает над двумя новыми книгами по вселенной «Игры престолов».
Виктор Гусев: «"Игра престолов" мне очень понравилась (я имею в виду сериал, книгу я не читал), но, в данном случае, я хочу сказать несколько слов по поводу жителей Якутии (во всяком случае, той части, которая участвовала в создании этой статуэтки) и их отношения к жизни. Можно сколько угодно жаловаться на проблемы, а можно взять и придумать премию "Оскар" для Джорджа Мартина! Мне кажется, именно такое, легкое отношение к жизни, и помогает решать все вопросы», - отметил в эфире НСН Виктор Гусев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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