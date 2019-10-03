Гусев не считает себя «жертвой перестройки»

Виктор Гусев: «Я думаю, что языки стоят того, чтобы тратить на них любые деньги. Без языка – никуда. И все те вещи, которые мне удалось сделать, платформой и основой для всего как раз было хорошее знание языков. В том числе, и в спортивной журналистике, потому, что когда я начинал, в принципе, среди журналистов это было редкостью. Ну, а сейчас любой молодой парень, который начинает карьеру журналиста, конечно, должен знать несколько языков. Так что, все нормально. 10 тысяч рублей за один курс – это много, но что делать!», - подчеркнул он в разговоре с НСН.

