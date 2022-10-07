«Женских рот не будет»: Разрешат ли россиянкам волонтерство на Донбассе
Депутат Леонид Огуль сказал в эфире НСН, что волонтерство должно быть добровольным, а Екатерина Лахова указала, что речь не идет о формирование «женских рот».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в интервью НСН поддержал предложение о праве женщин-волонтеров добровольно отправиться в зону спецоперации для работы в госпиталях.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее согласился с позицией Минобороны о том, что женщины не должны попадать под частичную мобилизацию. При этом он предложил рассмотреть возможность волонтерской деятельности россиянок в госпиталях, если они изъявят такое желание.
«Конечно, почему бы и нет, волонтерское движение сегодня очень развито. Я знаю, что волонтеры "Единой России" обучают сестринскому делу всех желающих. Это, конечно же, добровольно», - сказал Огуль.
Со своей стороны, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова сообщила НСН, что россиянкам никто не запрещает ехать в Донбасс, отметив, что речи о «формировании рот» не идет.
«Никто никому не запрещает. Если есть желание получить какую-то специализацию, чтобы работать в госпиталях, ради Бога. Если они хотят на передовую, тоже никто не запретит. У нас есть такие возможности, но чтобы специальная подготовка, организация рот, такого на сегодняшний день нет», - сказала Лахова.
При этом она высказала мнение, что волонтерам, отправляющимся в зону спецоперации, не следует предоставлять какие-то особые социальные гарантии или выплаты.
«Нет. Кто такой волонтер? В переводе это "доброволец". В первую очередь, мы должны дать гарантии солдатам, которые уходят, и помочь семьям, которые остаются. Волонтер есть волонтер, а не за деньги или гарантии», - заключила собеседница НСН.
Ранее экс-главком Сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что для проведения успешной наступательной операции «нам сейчас потребуется не менее 20 дивизий, и это только для сухопутных войск».
1 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации женщин призывать не будут. По его словам, «этого не было и в планах на будущее».
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