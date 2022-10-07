«Женских рот не будет»: Разрешат ли россиянкам волонтерство на Донбассе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в интервью НСН поддержал предложение о праве женщин-волонтеров добровольно отправиться в зону спецоперации для работы в госпиталях.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее согласился с позицией Минобороны о том, что женщины не должны попадать под частичную мобилизацию. При этом он предложил рассмотреть возможность волонтерской деятельности россиянок в госпиталях, если они изъявят такое желание.