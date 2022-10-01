Шойгу прояснил ситуацию с частичной мобилизацией женщин
1 октября 202216:28
Россиянок в рамках частичной мобилизации не будут призывать. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», - подчеркнул глава военного ведомства.
Ранее он пояснил, что студенты коммерческих вузов, у которых есть действующая государственная аккредитация, также не будут задействованы в рамках частичной мобилизации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru