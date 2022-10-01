Шойгу прояснил ситуацию с частичной мобилизацией женщин

Россиянок в рамках частичной мобилизации не будут призывать. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

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«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», - подчеркнул глава военного ведомства.

Ранее он пояснил, что студенты коммерческих вузов, у которых есть действующая государственная аккредитация, также не будут задействованы в рамках частичной мобилизации.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:РоссияЖенщиныМобилизацияАрмия
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