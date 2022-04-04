«Женщины помогут!» Подорожание пива не похоронит отрасль
Рост цен на пиво не отпугнет его потребителей, но в России однозначно сократится число тех, кто пьет импортное вино, сказал НСН Вадим Дробиз.
Подорожание пива в России не отпугнет его потребителей, к которым могут присоединиться женщины, предпочитающие зарубежное вино, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что крупнейшие российские производители пива с апреля поднимут цены на свою продукцию на 5-20%.
«Самое дешевое пиво не может стоить меньше 45 рублей без скидок и акций. Если оно подорожает на 10%, будет теперь бутылка стоить 50 рублей. Эти пять рублей смогут сократить потребление или остановят кого-то? Конечно, нет. Даже если на 15% подорожает, никакого спада потребления не будет. В любом случае пиво останется самым дешевым алкогольным напитком, так что я не ожидают снижения потребления из-за роста цен», - сказал Дробиз.
По его мнению, подорожание импортных вин и отсутствие отечественных аналогов может повлиять на выбор женщин в пользу пива.
«У нас острейший дефицит российского вина. Во время кризиса 2014-15 годов резко выросло производство российского вина, которое могло заместить импортное, но весь этот избыток был произведен из импортных виноматериалов. Сегодня их использовать запрещено, поэтому часть тех, кто пьет импортное вино, однозначно сократится. Возможно, в этой ситуации они будут пить хорошее пиво. 90% потребителей вина – это женщины, на водку они не перейдут в период кризиса, а будут искать что-то из слабоалкогольных напитков. Это не даст упасть пивному рынку в этот кризис», - считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя.
При этом собеседник «Радиоточки НСН» напомнил, что в период социально-экономических кризисов обычно падает потребление вина, слабоалкогольных напитков и пива, а растет потребление крепкого алкоголя.
1 апреля глава Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон заявил, что из-за ситуации на Украине поставки шампанского в Россию приостановлены.
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