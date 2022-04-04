«Женщины помогут!» Подорожание пива не похоронит отрасль

Подорожание пива в России не отпугнет его потребителей, к которым могут присоединиться женщины, предпочитающие зарубежное вино, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что крупнейшие российские производители пива с апреля поднимут цены на свою продукцию на 5-20%.