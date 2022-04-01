Во Франции заявили о приостановке поставок шампанского в Россию
Глава Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон заявил, что из-за ситуации на Украине поставки шампанского в Россию были приостановлены, сообщает РИА Новости.
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По его словам, после начала спецоперации ВС РФ, в Россию не было отправлено ни одной бутылки этого алкогольного напитка.
«Перспективы дальнейших поставок шампанского неизвестны, они тесно связаны с геополитической ситуацией», - подчеркнул Шатийон.
Ранее директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в год россияне выпивают 8 млрд литров пива и пивных напитков, поэтому Россию можно смело назвать «пивной страной».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru