Во Франции заявили о приостановке поставок шампанского в Россию

Глава Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон заявил, что из-за ситуации на Украине поставки шампанского в Россию были приостановлены, сообщает РИА Новости.

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По его словам, после начала спецоперации ВС РФ, в Россию не было отправлено ни одной бутылки этого алкогольного напитка.

«Перспективы дальнейших поставок шампанского неизвестны, они тесно связаны с геополитической ситуацией», - подчеркнул Шатийон.

Ранее директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в год россияне выпивают 8 млрд литров пива и пивных напитков, поэтому Россию можно смело назвать «пивной страной».

