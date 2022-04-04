«Коммерсантъ»: Крупнейшие производители пива поднимут цены до 20%

С апреля крупнейшие российские производители пива поднимут цены на свою продукцию на 5-20%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что подорожание произойдет из-за резкого увеличения стоимости сырья и материалов.

По данным источника, с 4 апреля цены на разливное пиво компании Heineken, в которую входят бренды «Охота», «Три медведя», «Степан Разин», Krusovice и Amstel, в среднем вырастут на 6%. При этом AB InBev Efes («Старый мельник», «Клинское», Bud, Spaten, Corona Extra) повысит цены на 5%.

Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипирук рассказал, что Московская пивоваренная компания, включающая бренды «Хамовники» и «Трехгорное», в среднем может увеличить цены на 5%. А «Балтика» (часть Carlsberg Group; бренды Holsten, Tuborg, Zatecky Gus) - до 20%.