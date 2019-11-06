«Женщины России» поддержали отчисление детей-прогульщиков из садиков

В законе «Об образовании» следует внести правки, которые запретят прогулы детского сада, пишут «Известия». С таким заявлением выступила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. По мнению юриста, уважительно причиной для пропуска занятий в детском дошкольном учреждении может считаться болезнь или домашнее обучение детей с особенным развитием. Кроме того, полагает автор инициативы, незаконно не допускать детей к дошкольному образованию, как это делают родители, которые записали ребенка в садик, однако затем просто держат ребенка дома, сохраняя за ним место.

В беседе с НСН лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар заявила, что считает справедливым исключение из детских садов дошкольников, которые просто числятся, но не посещают занятия. Так, считает Людмила Айвар, можно освободить места в детских садах для тех, кто нуждается в них больше.

«Нужно всегда помнить, что есть другие дети, которые ждут своей очереди в детсад. Иногда они так и не дожидаются до направления в школу и так и стоят в этой очереди. Дети, чьи родители не водят их в детский сад без уважительно причины, можно сказать, занимают место более нуждающегося в этом ребенка. У нас ведь электронная очередь не разбирается, будет ходить ребенок в детский сад или нет. Есть платные места, а есть бесплатные. Если родитель платит за место в детском саду, то безусловно он никакой ответственности нести не будет, как и ребенок, который ходит в детский сад бесплатно.