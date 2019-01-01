В Госдуме обещают найти деньги на круглосуточные детсады

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация»» дал ряд поручений министерствам и ведомствам. В частности, - сформировать более гибкий график соцучреждений, ориентированный на потребности семьи.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в интервью НСН напомнила, по какому принципу работают детские сады сегодня.

«Детские сады работают в России в нескольких режимах, и они согласованы с запросами родителей. Сегодня в стране есть дошкольные учреждения образования с 10-часовым пребыванием детей, 12-часовым и краткосрочным, как правило, 4-5 часовым. Не реализован остается запрос на группы с круглосуточным пребыванием ребенка. Они очень важны, когда мама одна воспитывает малыша и работает достаточно долго, чтобы его вовремя забирать из детского сада. Запрос на такие группы сегодня есть», - заявила депутат.

По мнению Духаниной, выполнение поручения председателя правительства Дмитрия Медведева потребует дополнительных бюджетных средств, чтобы обеспечить работу детсадов в режиме «семейного графика».

«Думаю, потребуются дополнительные средства, потому что будет увеличиваться количество необходимых работников или время работы тех, кто уже трудится – воспитателей, помощников воспитателей. Полагаю, целесообразно изыскать средства, чтобы детские сады работали в соответствии с имеющимся на сегодня запросом родителей», - считает парламентарий.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Национальный родительский Комитет» (НРК), член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец в эфире НСН обещала выступить с инициативой пересмотра новых СанПиНов для улучшения качества питания в школах и детсадах.

