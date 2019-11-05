В России предложили официально запретить прогулы в детских садах

В закон «Об образовании» необходимо внести поправки, которые запретят прогулы детского сада. Как пишут «Известия», с таким заявлением выступила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она настаивает на том, что уважительной причиной для пропуска занятий в дошкольном учреждении или школе должны считаться болезнь или домашнее обучение детей с особенным развитием. Адвокат отметила, что прогулы в детском саду в западных странах приравнивают к прогулам школы. Мария Ярмуш подчеркнула, что органы опеки реагируют на такие нарушения родителями прав ребенка на образование.

Специалист по гражданскому и международному праву подчеркнула, что незаконно не допускать детей к дошкольному образованию, как это делают родители, которые записали ребенка в садик, однако затем просто держат ребенка дома, сохраняя за ним место.