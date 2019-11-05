В России предложили официально запретить прогулы в детских садах
В закон «Об образовании» необходимо внести поправки, которые запретят прогулы детского сада. Как пишут «Известия», с таким заявлением выступила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Она настаивает на том, что уважительной причиной для пропуска занятий в дошкольном учреждении или школе должны считаться болезнь или домашнее обучение детей с особенным развитием. Адвокат отметила, что прогулы в детском саду в западных странах приравнивают к прогулам школы. Мария Ярмуш подчеркнула, что органы опеки реагируют на такие нарушения родителями прав ребенка на образование.
Специалист по гражданскому и международному праву подчеркнула, что незаконно не допускать детей к дошкольному образованию, как это делают родители, которые записали ребенка в садик, однако затем просто держат ребенка дома, сохраняя за ним место.
Между тем, ранее НСН писала, что в отношении создателей сети детских садов «Маленькая страна» Алины и Олега Будивских было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 180 УК РФ, по подозрению в незаконном использовании товарного знака «Маленькая страна», правообладателем которого является АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». И хотя, в настоящий момент на официальном сайте сети детских садов название изменено на «Детскую страну», предпринимателям грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Они утверждают, что происходящее – рейдерский захват. Ранее, по словам Алины Будивской, в их адрес уже поступали претензии о выплате более 180 миллионов рублей суммарно в качестве компенсаций Илье Резнику. По итогам уже семи дел, рассмотренных в суде, ему было отказано.
Адвокат Олега Будивского Дмитрий Зацаринский в беседе с НСН заявил, что видит несоответствия в порядке возбуждения уголовного дела.
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