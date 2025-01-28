Ледокол «50 лет Победы» повредил борт в Карском море

Атомный ледокол «50 лет Победы» при околке льда в Карском море повредил обшивку. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатомфлота».

Инцидент произошел 26 января, никто не пострадал, уточнила пресс-служба. Мореходные качества атомохода не утеряны и угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет. Атомный ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути.