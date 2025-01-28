Ледокол «50 лет Победы» повредил борт в Карском море
Атомный ледокол «50 лет Победы» при околке льда в Карском море повредил обшивку. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатомфлота».
Инцидент произошел 26 января, никто не пострадал, уточнила пресс-служба. Мореходные качества атомохода не утеряны и угрозы системам жизнеобеспечения и реакторной установке нет. Атомный ледокол продолжает работу в акватории Северного морского пути.
Издание «Арктический обозреватель» сообщило, что ледокол получил повреждения после столкновения с сухогрузом Yamal Krechet, которого тот проводил через льды.
В июле 2024 года путешественник Федор Конюхов завершил работу на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24. Он пробыл там 20 дней. Конюхов поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы» в районе Северного полюса 30 июля. Путешественник установил мировой рекорд, преодолев 239 километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru