По делу об ограблении Лувра задержали пять человек
Пять человек задержали в рамках расследования ограбления Лувра в Париже. Об этом рассказала прокурор французской столицы Лор Беко в эфире радиостанции RTL.
По ее словам, злоумышленники были задержаны в городе и парижской агломерации.
«Один из них был в поле зрения следователей, поскольку у нас были следы ДНК, которые, по нашему мнению, связывают его с ограблением», - отметила Беко.
Прокурор добавила, что другие заключенные под стражу могут предоставить информацию о ходе инцидента. Беко не уточнила деталей идущего расследования, но указала, что задержание подозреваемых ускорили, когда стало известно о планах одного из них выехать в Алжир. Кроме того, прокурор рассказала, что при обысках по итогам следственных действий не были найдены похищенные из Лувра предметы.
Ранее стало известно, что из музея украли драгоценности Наполеона, в том числе ожерелье, брошь и тиару, напоминает «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru