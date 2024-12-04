Путин: У России есть планы по дальнейшему строительству ледокольного флота

Россия имеет планы по дальнейшему строительству ледокольного флота, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума ВТБ «Россия зовет!».

Он отметил, что у России есть целая программа строительства судов ледового класса и ледоколов. Такого количества ледоколов в мире не существует, указал президент.

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«И в том числе у нас семь уже атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь – с атомным двигателем», - сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка» в формате видеоконференции. Тогда президент отмечал, что укрепление ледокольного флота является залогом воплощения в жизнь планов по наращиванию грузопотока на Северном морском пути и обустройству территорий Арктики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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