Путин: У России есть планы по дальнейшему строительству ледокольного флота

«И в том числе у нас семь уже атомных ледоколов, три-четыре с обычной двигательной установкой и семь – с атомным двигателем», - сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин принял участие в спуске на воду атомного ледокола «Чукотка» в формате видеоконференции. Тогда президент отмечал, что укрепление ледокольного флота является залогом воплощения в жизнь планов по наращиванию грузопотока на Северном морском пути и обустройству территорий Арктики, передает «Радиоточка НСН».

