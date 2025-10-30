Сенатор назвал две категории должников в России
Некоторые россияне регулярно обращаются к процедуре банкротства и уже входят в состояние вечной задолженности, рассказал НСН Айрат Гибатдинов.
К процедуре банкротства сегодня обращаются не только в сложной жизненной ситуации, для некоторых подобное решение – часть привычного образа жизни, рассказал в пресс-центре НСН сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов
«Необходимо разделять на категории. Есть ситуации, когда человек пользуется этим неоднократно. То есть обанкротился, 5 лет прошло, он заново набирает долги и у него есть возможность еще раз обанкротить себя. Такие, к сожалению, сложности есть. Есть те люди, которым действительно необходима помощь, потому что они оказались в сложной ситуации, а есть те, у кого закредитованность и банкротство входит в обычный образ жизни», - заявил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщал, что закредитованность населения в России достигла 34,6 триллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил свыше 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима
- Бедный родственник: В России оценили ядерный потенциал США после угроз Трампа
- Сенатор назвал две категории должников в России
- По делу об ограблении Лувра задержали пять человек
- В Госдуме предложили компаниям платить сотрудникам с детьми по пять тысяч в месяц
- Шнуров заявил, что в новый альбом «Ленинграда» вошло шесть песен
- Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшее время не планируется
- Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге
- Трамп: США и Китай будут работать вместе по урегулированию на Украине
- В Нижегородской области при атаке БПЛА поврежден объект инфраструктуры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru