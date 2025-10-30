Сенатор назвал две категории должников в России

«Необходимо разделять на категории. Есть ситуации, когда человек пользуется этим неоднократно. То есть обанкротился, 5 лет прошло, он заново набирает долги и у него есть возможность еще раз обанкротить себя. Такие, к сожалению, сложности есть. Есть те люди, которым действительно необходима помощь, потому что они оказались в сложной ситуации, а есть те, у кого закредитованность и банкротство входит в обычный образ жизни», - заявил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщал, что закредитованность населения в России достигла 34,6 триллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

