Сенатор назвал две категории должников в России

Некоторые россияне регулярно обращаются к процедуре банкротства и уже входят в состояние вечной задолженности, рассказал НСН Айрат Гибатдинов.

К процедуре банкротства сегодня обращаются не только в сложной жизненной ситуации, для некоторых подобное решение – часть привычного образа жизни, рассказал в пресс-центре НСН сенатор Российской Федерации Айрат Гибатдинов

В России предложили ввести автоматический запрет на онлайн-кредит

«Необходимо разделять на категории. Есть ситуации, когда человек пользуется этим неоднократно. То есть обанкротился, 5 лет прошло, он заново набирает долги и у него есть возможность еще раз обанкротить себя. Такие, к сожалению, сложности есть. Есть те люди, которым действительно необходима помощь, потому что они оказались в сложной ситуации, а есть те, у кого закредитованность и банкротство входит в обычный образ жизни», - заявил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщал, что закредитованность населения в России достигла 34,6 триллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
