СК возбудил свыше 8,5 тысячи дел о преступлениях киевского режима

Более 8,5 тысячи уголовных дел о преступлениях киевского режима возбудили следователи в России. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, глава СК Александр Бастрыкин в Луганске провел заседание штаба по расследованию преступлений украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения и российских военных, пишет RT.

По данным Следкома, всего возбуждено 8523 дела о преступлениях киевского режима.

«Уже завершено расследование 877 уголовных дел в отношении 1151 обвиняемого», - указано в сообщении.

Ранее в СК рассказали, что с 2014 года от преступлений украинского режима пострадали свыше 27 тысяч мирных жителей.

