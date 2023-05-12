Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве
12 мая 202300:17
Следственные органы завели уголовное дело по факту убийства четырехлетнего ребенка, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в квартире жилого дома в Москве. Убийцей оказалась женщина, она задержана.
Преступление было совершено на Рублевском шоссе. На теле ребенка нашли следы насильственной смерти.
Следователи и криминалисты осматривают место преступления.
Ранее в Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 344 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 985 / сут.
- В Госдуме предложили ответ в случае применения Украиной Storm Shadow
- Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве
- Стало известно о возможной встрече Папы Римского и Зеленского
- MWM: Россия применила неуязвимое оружие по целям в Киеве
- Главный соперник Эрдогана на выборах обвинил Россию в заговоре
- CNN: США могут ослабить санкции против России
- Минобороны опровергло сообщения о «прорыве обороны» на линии фронта
- Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом
- Мэр Новой Каховки назвал обстановку в Херсонской области спокойной
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 220 метров
11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru