Женщина убила четырехлетнего ребенка в Москве

Следственные органы завели уголовное дело по факту убийства четырехлетнего ребенка, сообщает «РЕН ТВ».

Стали известны подробности об убийце 10-летней девочки в КЧР

Это произошло в квартире жилого дома в Москве. Убийцей оказалась женщина, она задержана.

Преступление было совершено на Рублевском шоссе. На теле ребенка нашли следы насильственной смерти.

Следователи и криминалисты осматривают место преступления.

Ранее в Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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