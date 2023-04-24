В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину
24 апреля 202313:37
Подозреваемая в убийстве младенца в туалете московского электропоезда женщина задержана. Об этом в свом телеграм-канале сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
В правоохранительных органах установили, что женщина родила ребенка в туалете поезда МЦК на станции Андроновка, после чего убила новорожденного ножом и скрылась с места происшествия.
Отмечается, что подозреваемой 24 года. В ближайшее время женщине предстоит допрос со следователями.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- Пугачева и Галкин продали замок в деревне Грязь за миллиард рублей
- В Богородском округе Подмосковья отменили массовые мероприятия по случаю 9 мая
- В США назвали троллингом председательство России в Совбезе ООН
- В США оценили шансы ВСУ взять Крым этим летом
- ВСУ пытались атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе
- В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину
- Голикова заявила об увеличении ожидаемой продолжительности жизни в России
- Пушилин: Бойцы «Вагнера» эвакуируют жителей Артемовска в другие города ДНР
- Российская артиллерия нанесла удар по складу с украинской техникой в Николаевской области
- Силуанов оценил возможный запрет экспорта в Россию странами ЕС
24 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru