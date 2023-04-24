В Москве задержали подозреваемую в убийстве младенца женщину

В правоохранительных органах установили, что женщина родила ребенка в туалете поезда МЦК на станции Андроновка, после чего убила новорожденного ножом и скрылась с места происшествия.

Отмечается, что подозреваемой 24 года. В ближайшее время женщине предстоит допрос со следователями.

