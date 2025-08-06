Трамп забрался на крышу Белого дома и заговорил о ядерных ракетах
Американский президент Дональд Трамп забрался на крышу Белого дома, сообщает ТАСС.
Глава государства оказался на крыше зала для брифингов. Он пошутил, что ищет место для размещения на территории комплекса ракет или ядерных ракет. Таким образом, глава Белого дома ознакомился с ходом идущих на территории резиденции строительных работ.
Трамп провел на крыше в сопровождении охраны и помощников около 20 минут. Глава государства осматривал с крыши место планируемого строительства бального зала.
Ранее стало известно, что Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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