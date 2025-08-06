Трамп забрался на крышу Белого дома и заговорил о ядерных ракетах

Глава государства оказался на крыше зала для брифингов. Он пошутил, что ищет место для размещения на территории комплекса ракет или ядерных ракет. Таким образом, глава Белого дома ознакомился с ходом идущих на территории резиденции строительных работ.

Трамп провел на крыше в сопровождении охраны и помощников около 20 минут. Глава государства осматривал с крыши место планируемого строительства бального зала.

Ранее стало известно, что Трамп потратит 200 млн долларов на новый зал в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

