Стали известны подробности об убийце 10-летней девочки в КЧР

Стало известно о подозреваемом в убийстве 10-летней девочки в Карачаево-Черкесии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственный комитет России.

СМИ: В Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек

Это 16-летний подросток, который стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, подозреваемый следил за ребенком по пути из школы домой. Когда девочка зашла в подъезд, несовершеннолетний затащил ее в свою квартиру и убил. Задержанный признался в преступлении.

Ранее в Краснодаре неизвестный убил студента из-за игровой приставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ДетиУбийства

Горячие новости

Все новости

партнеры