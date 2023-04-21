Стали известны подробности об убийце 10-летней девочки в КЧР
21 апреля 202300:35
Стало известно о подозреваемом в убийстве 10-летней девочки в Карачаево-Черкесии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственный комитет России.
Это 16-летний подросток, который стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, подозреваемый следил за ребенком по пути из школы домой. Когда девочка зашла в подъезд, несовершеннолетний затащил ее в свою квартиру и убил. Задержанный признался в преступлении.
Ранее в Краснодаре неизвестный убил студента из-за игровой приставки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru