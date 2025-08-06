Названа причина гибели комментатора Александра Гришина
6 августа 202500:21
Российского спортивного комментатора Александра Гришина сбила электричка, сообщают «Известия».
По данным источника газеты, это произошло в ночь на 5 августа на железнодорожной станции Битца в Московский области.
Гришин погиб в возрасте 47 лет. Журналист работал на Олимпийских играх 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 годов, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru