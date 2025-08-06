Названа причина гибели комментатора Александра Гришина

Российского спортивного комментатора Александра Гришина сбила электричка, сообщают «Известия».

По данным источника газеты, это произошло в ночь на 5 августа на железнодорожной станции Битца в Московский области.

Гришин погиб в возрасте 47 лет. Журналист работал на Олимпийских играх 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 годов, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу и фигурному катанию.

