Жена уханьского вирусолога умерла до пандемии COVID-19
Супруга одного из сотрудников института вирусологии в Ухане скончалась от коронавируса за несколько месяцев до начала мировой пандемии. Об этом пишет издание Daily Caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера.
Он вел расследование о происхождении коронавируса. Сообщается, что данные о смерти женщины экс-сотруднику Госдепа передал другой работник лаборатории в Ухане.
Дэвид Ашер считает, что власти Китая намеренно скрывали информацию о смертях от коронавируса в ноябре и декабре в 2019 году. Предполагается, что эти случаи коронавируса замаскированы под грипп.
«Сколько нормальных людей в возрасте от 30 до 40 лет так сильно заболевают гриппом, что их нужно госпитализировать? Мне сказали, что сотрудники лаборатории почти наверняка получают прививки от гриппа», - сообщает РИА Новости.
Ранее британский и норвежский ученые заявили об искусственном происхождении коронавируса и его утечке из китайской лаборатории.
Напомним, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему нельзя однозначно утверждать, что коронавирус имеет природное происхождение.
«Непонятно, почему семейства коронавирусов, которое известно уже полвека и не представляло опасности, вдруг XXI веке вызвало эпидемию атипичной пневмонии и пандемию короны-19. Или что-то в природе изменилось. Или кто-то поучаствовал. Теория китайского происхождения – вопрос нерешенный. Но я думаю, там все на самом деле непросто. Там даже одного ученого забрали под следствие», - отметил Ершов.
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