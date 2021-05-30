Жена уханьского вирусолога умерла до пандемии COVID-19

Он вел расследование о происхождении коронавируса. Сообщается, что данные о смерти женщины экс-сотруднику Госдепа передал другой работник лаборатории в Ухане.

Дэвид Ашер считает, что власти Китая намеренно скрывали информацию о смертях от коронавируса в ноябре и декабре в 2019 году. Предполагается, что эти случаи коронавируса замаскированы под грипп.

«Сколько нормальных людей в возрасте от 30 до 40 лет так сильно заболевают гриппом, что их нужно госпитализировать? Мне сказали, что сотрудники лаборатории почти наверняка получают прививки от гриппа», - сообщает РИА Новости.

Ранее британский и норвежский ученые заявили об искусственном происхождении коронавируса и его утечке из китайской лаборатории.

Напомним, главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему нельзя однозначно утверждать, что коронавирус имеет природное происхождение.

«Непонятно, почему семейства коронавирусов, которое известно уже полвека и не представляло опасности, вдруг XXI веке вызвало эпидемию атипичной пневмонии и пандемию короны-19. Или что-то в природе изменилось. Или кто-то поучаствовал. Теория китайского происхождения – вопрос нерешенный. Но я думаю, там все на самом деле непросто. Там даже одного ученого забрали под следствие», - отметил Ершов.

